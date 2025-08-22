Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

alvarez.jpeg

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Transfer Bilgilendirme.

Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü'' ifadeleri yer aldı.

eson.webp

OYUNCUNUN ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak ve bu opsiyon zorunlu olmayacak.

Fenerbahçe, oyuncu için 4.5 milyon euro maaş verecek.

WEST HAM UNITED PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon West Ham United ile 31 maça çıkan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

