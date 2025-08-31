Fenerbahçe deplasmanda çok rahat kazandı: Mourinho sonrası harika galibiyet

Süper Lig’in 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

JOSE MOURINHO SONRASI İLK MAÇ

Jose Mourinho’nun ardından ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı’ndaki maçı 3-1 kazanmayı başardı.

EN NESYRI’NİN GECESİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pedro Pereira, 35 ve 40. dakikalarda ise El Nesyri kaydetti. Gençlerbirliğini’nin tek golü ise 64. dakikada Dimitris Gutas’tan geldi.

FENERBAHÇE TIRMANIŞA GEÇTİ

Bu galibiyet ile birlikte 7 puana yükselen Fenerbahçe (1 maçı eksik) 5. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise ligin son sırasına demir attı.