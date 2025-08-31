Fenerbahçe deplasmanda çok rahat kazandı: Mourinho sonrası harika galibiyet

Fenerbahçe deplasmanda çok rahat kazandı: Mourinho sonrası harika galibiyet
Yayınlanma:
Jose Mourinho sonrası ilk maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

JOSE MOURINHO SONRASI İLK MAÇ

Jose Mourinho’nun ardından ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı’ndaki maçı 3-1 kazanmayı başardı.

EN NESYRI’NİN GECESİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pedro Pereira, 35 ve 40. dakikalarda ise El Nesyri kaydetti. Gençlerbirliğini’nin tek golü ise 64. dakikada Dimitris Gutas’tan geldi.

FENERBAHÇE TIRMANIŞA GEÇTİ

Bu galibiyet ile birlikte 7 puana yükselen Fenerbahçe (1 maçı eksik) 5. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise ligin son sırasına demir attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Spor
Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı: Karşılaşma öncesi ağır yaralılar var
Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı
Galatasaray beklenen ayrılığı açıkladı
Galatasaray beklenen ayrılığı açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun "Eski gücünde değil" dediği Liverpool Arsenal'i de yıktı: 3'te 3 yaptı
Hacıosmanoğlu'nun "Eski gücünde değil" dediği Liverpool Arsenal'i de yıktı: 3'te 3 yaptı