Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında: Tedesco kararını verdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak.
Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'ler
FENERBAHÇE FARKI KORUMA PEŞİNDE
Sarı-lacivertliler, ligde 28 puanla 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenip Galatasaray derbisine 1 puanlık farkla girmek istiyor.
Çaykur Rizespor ise topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Oğuz, Jhon Duran