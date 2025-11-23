Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında: Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında: Tedesco kararını verdi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk 11'e dair kararını verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak.

Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'lerBeşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'ler

FENERBAHÇE FARKI KORUMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, ligde 28 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenip Galatasaray derbisine 1 puanlık farkla girmek istiyor.

Çaykur Rizespor ise topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Oğuz, Jhon Duran

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu