Fenerbahçe Bursaspor ile anlaştı: 3 transfer birden açıklandı
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.
Bursaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pilot takımımız Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANMADI
Yeşil-beyazlılar, yaptığı açıklamada oyunculardan kazanılan bonservis bedelini ise belirtmedi.
POZİSYONLARI
Oyunculardan Selahattin Sevim santrafor, Ercüment Sancaklı sol kanat ve Ahmet Efe Çakmakkaya ise ön libero pozisyonlarında oynuyor.