Fenerbahçe bu sezon 64 dakika oynayan forveti istiyor

Fenerbahçe, yaşadığı sakatlıklardan dolayı 34 maç kaçıran ve bu sezon toplam 64 dakika forma giyen Napoli'nin yıldız forveti Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’de adaylar artıyor.
Nicolas Jackson ve Jonathan David’in ardından listeye Romelu Lukaku da dahil oldu.

İLK TEMAS KURULDU

Mevcut yönetimin, tüm başkan adayları ile görüştükten sonra 32 yaşındaki yıldız oyuncu için çalışmalara başladığı ifade edildi.
Belçika basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Napoli’nin transfer listesine eklediği Romelu Lukaku için ilk teması kurdu.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Voetbalnieuws'un haberinde, "Napoli'de zorlu bir sezon geçiren Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe acil çözüm olarak gündemine aldı ve kısa süre içinde resmi teklifini yapacak" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY’IN DA LİSTESİNDE

Romelu Lukaku, Galatasaray’ın da transfer listesinde bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Lukaku’ya Napoli’de aldığı maaşın yüzde 50 fazlasını önererek yıldız golcüyü ezeli rakibinin elinden alarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
32 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Napoli’den yıllık 10 milyon euro kazanıyor.
Sarı-lacivertlilerin 15 milyon euronun üzerinde bir maaş teklifi yapacağı yazıldı.

64 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Romelu Lukaku, Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıktı ve süre aldığı 64 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.
Lukaku, bu sezon şu ana kadar 34 maç kaçırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

