Fenerbahçe Beşiktaş'a başsağlığı diledi: Maç ertelendi

Beşiktaş'ın U-17 Akademi Takımı'nın antrenörlüğünü yapan eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Beşiktaş Kulübü acı kaybı şu açıklamayla duyurdu:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: U19 MAÇI ERTELENDİ

Fenerbahçe Kulübü yaptığı bir açıklamayla Beşiktaş'a başsağlığı diledi. Mesaj şöyle:

"Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş U17 Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Bu arada Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile Beşiktaş U19 takımı arasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendi.