Beşiktaş antrenörü hayatını kaybetti

Beşiktaş U-17 antrenörü ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta U-17 Akademi Takımı'nın antrenörlüğünü yapan eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti.

Vefat haberini siyah-beyazlılar sosyal medyadan yayınladığı bir taziye mesajıyla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Hikmet Çapanoğlu, siyah beyazlı formayla toplamda 37 maça çıktı. Çapanoğlu, Beşiktaş ile 1 gol ve 4 asist kaydetti. Çapanoğlu, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda da forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

