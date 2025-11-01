Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de özel talimat

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de özel talimat
Yayınlanma:
Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun oyun planı belli oldu.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde düdük çalacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

OYUN PLANI BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun planı belli oldu.

68d5b391373f05d2df628416.webp

AGRESİF PRES TALİMATI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; erken bulunacak bir gol ile maçı koparma peşinde olan İtalyan teknik adam, oyuncularına agresif pres yapmaları için özel talimat verdi.

Derbi öncesi Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme: Aylar sonra geliyorDerbi öncesi Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme: Aylar sonra geliyor

KEREM VE NENE’YE GÖREV

Hücümda kanatları kullanacak olan Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ve Nene ile fileleri havalandırmaya çabalayacak. Orta sahada ise İsmail ve Alvarez ile hakimiyet sağlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Spor
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan olay rapor
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan olay rapor