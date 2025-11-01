Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de özel talimat

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde düdük çalacak.

OYUN PLANI BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun planı belli oldu.

AGRESİF PRES TALİMATI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; erken bulunacak bir gol ile maçı koparma peşinde olan İtalyan teknik adam, oyuncularına agresif pres yapmaları için özel talimat verdi.

KEREM VE NENE’YE GÖREV

Hücümda kanatları kullanacak olan Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ve Nene ile fileleri havalandırmaya çabalayacak. Orta sahada ise İsmail ve Alvarez ile hakimiyet sağlayacak.