Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma:
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 4. hafta maçları devam ediyor.

Bugün ligde 4 maç oynanacak.

Başakşehir, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA

Fenerbahçe Gençlerbirliği, Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Trabzonspor ise evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde:

19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik / AVAR: Abdullah Bora Özkara

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka / AVAR: İbrahim Çağlar Uyarcan

21.30 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin / AVAR: Anıl Usta

21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan / AVAR: Candaş Elbil

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

