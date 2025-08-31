Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemi açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig'de 4. hafta maçları devam ediyor.
Bugün ligde 4 maç oynanacak.
Başakşehir, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA
Fenerbahçe Gençlerbirliği, Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ SAMSUNSPOR
Trabzonspor ise evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
Günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde:
19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik / AVAR: Abdullah Bora Özkara
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka / AVAR: İbrahim Çağlar Uyarcan
21.30 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin / AVAR: Anıl Usta
21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan / AVAR: Candaş Elbil