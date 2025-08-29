Fenerbahçe Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica ile el sıkıştı.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler Portekiz temsilcisi Benfica ile 22.5 milyon euro garanti ücret + 2.5 milyon euro bonus içeren bir paket karşılığında anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan duyurdu

Kerem Aktürkoğlu’nun kısa sürede İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncunun takımdan ayrılacağını henüz doğrulamadı ancak Kerem’in takım arkadaşlarına veda ettiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan Benfica’ya 2024 yazında 12 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu, Fenerbahçe’nin ısrarlı takibiyle yeniden Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

