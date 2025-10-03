Fenerbahçe Beko Zalgiris'e diş geçiremedi

Fenerbahçe Beko Zalgiris'e diş geçiremedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e deplasmanda 84-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin ikinci maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaştı.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 84-81 kaybetti.

7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

EuroLeague'in ilk maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu skorla bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.

İlk maçında Monaco'yu 89-84 yenen Zalgiris ise yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.

FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ KIZILYILDIZ

Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Zalgiris ise Bayern Münih deplasmanına çıkacak.

PERİYOT SAYILARI

Mücadelenin periyot sayıları şu şekilde:

1. periyot: Zalgiris 29-20 Fenerbahçe Beko

2. periyot: Zalgiris 43-37 Fenerbahçe Beko

3. periyot: Zalgiris 65-53 Fenerbahçe Beko

4. periyot: Zalgiris 84-81 Fenerbahçe Beko

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı