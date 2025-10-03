Fenerbahçe Beko Zalgiris'e diş geçiremedi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin ikinci maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaştı.
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 84-81 kaybetti.
7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor
İLK YENİLGİSİNİ ALDI
EuroLeague'in ilk maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu skorla bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.
İlk maçında Monaco'yu 89-84 yenen Zalgiris ise yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.
FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ KIZILYILDIZ
Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
Zalgiris ise Bayern Münih deplasmanına çıkacak.
PERİYOT SAYILARI
Mücadelenin periyot sayıları şu şekilde:
1. periyot: Zalgiris 29-20 Fenerbahçe Beko
2. periyot: Zalgiris 43-37 Fenerbahçe Beko
3. periyot: Zalgiris 65-53 Fenerbahçe Beko
4. periyot: Zalgiris 84-81 Fenerbahçe Beko