Fenerbahçe Beko Zalgiris'e diş geçiremedi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin ikinci maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaştı.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 84-81 kaybetti.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

EuroLeague'in ilk maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu skorla bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.

İlk maçında Monaco'yu 89-84 yenen Zalgiris ise yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.

FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ KIZILYILDIZ

Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Zalgiris ise Bayern Münih deplasmanına çıkacak.

PERİYOT SAYILARI

Mücadelenin periyot sayıları şu şekilde:

1. periyot: Zalgiris 29-20 Fenerbahçe Beko

2. periyot: Zalgiris 43-37 Fenerbahçe Beko

3. periyot: Zalgiris 65-53 Fenerbahçe Beko

4. periyot: Zalgiris 84-81 Fenerbahçe Beko