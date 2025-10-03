7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor

7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor
Yayınlanma:
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 yendi.

48. dakikada Çaykur Rizespor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Laçi'nin havadan pasında topu sağ çaprazda göğsüyle kontrol edip ceza alanına giren Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere yolladı: 1-3

59. dakikada Akdeniz ekibi 10 kişi kaldı. Hakem Ozan Ergün, itirazları nedeniyle sarı kart gösterdiği Van de Streek'i, itirazlarını sürdürmesi üzerine kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Jurecka'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

72. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortayla seken topu sol çaprazda önünde bulan Dzhikiya'nın şutunda, kaleci Fofana golü önledi.

80. dakikada savunma arkasına sarkan Zeqiri'nin ceza sahası sağ çaprazda kaleci Julian'ı çalımlayıp dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yandan dışarıya çıktı.

86. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Zeqiri, topu ağlarla buluşturdu: 1-4

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Boli'nin pasında ceza alanı sol çaprazda topla Cvancara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4

90+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kaleci Julian'ın önde olduğunu fark eden Mihaila, orta yuvarlağın Çaykur Rizespor yarı alanına bakan bölümünden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 2-5

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 5-2 kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

