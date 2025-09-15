Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Final öncesi ortalığı karıştırmıştı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Pelin Çelik

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN DA MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR

Pelin Çelik aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın menajerliğini yapıyor. Çelik’in Fenerbahçe – Vakıfbank final serisi öncesi rakip takımdan Ayça Aykaç Altıntaş’a milli kadroya çağrılmasına rağmen davetiye mesajı yollamaması tepkilere yol açmıştı.

