Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: Olay itiraf

Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılışına dair konuşan Sofyan Amrabat, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmalarını sebep gösterdi.

Fenerbahçe’den ayrılarak La Liga ekiplerinden Real Betis’in yolunu tutan Sofyan Amrabat, transferine dair açıklamalarda bulundu.

“BETİS’İN ATMOSFERİ HAKKINDA PEK ÇOK ŞEY DUYDUM”

Transferinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Faslı futbolcu, “Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Betis’in atmosferi ve taraftarı hakkında pek çok şey duydum. Takıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” sözlerini sarf etti.

“KARİYERİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA İSTEĞİ DUYDUM”

Amrabat, Fenerbahçe’den ayrılışı için ise “Son günler oldukça hareketli geçti. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından kariyerimde bir değişiklik yapma isteği duydum. Başka opsiyonlar da vardı ama Betis’in adını duyunca kararımı hemen verdim” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

