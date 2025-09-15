Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir gönderme daha
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin Trabzonspor'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı.
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler tek golle galip geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada En-Neyri kaydetti.
HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU
Maçın hakemi Ozan Ergün’ün kararları ise maça damgasını vurdu. Karşılaşmada Onuachu’nun golü iptal edilirken Okay Yokuşlu ise kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE’DEN BİR GÖNDERME DAHA
Mücadelenin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan karşılıklı açıklamalar gelirken sarı-lacivertlilerden bir gönderme geldi.
“TRABZONSPOR AĞLARINI BÖYLE HAVALANDIRDI”
En-Nesyri’nin galibiyeti getiren golünü paylaşan sarı-lacivertliler, “Youssef En Nesyri, dün gece Trabzonspor ağlarını böyle havalandırdı” dedi.