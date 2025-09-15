Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir gönderme daha

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir gönderme daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin Trabzonspor'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler tek golle galip geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada En-Neyri kaydetti.

HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU

Maçın hakemi Ozan Ergün’ün kararları ise maça damgasını vurdu. Karşılaşmada Onuachu’nun golü iptal edilirken Okay Yokuşlu ise kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmeyi başardıFenerbahçe Galatasaray'ı geçmeyi başardı

FENERBAHÇE’DEN BİR GÖNDERME DAHA

Mücadelenin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan karşılıklı açıklamalar gelirken sarı-lacivertlilerden bir gönderme geldi.

“TRABZONSPOR AĞLARINI BÖYLE HAVALANDIRDI”

En-Nesyri’nin galibiyeti getiren golünü paylaşan sarı-lacivertliler, “Youssef En Nesyri, dün gece Trabzonspor ağlarını böyle havalandırdı” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: Olay itiraf
Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: Olay itiraf
12 Dev Adam'a uçakta sürpriz
12 Dev Adam'a uçakta sürpriz