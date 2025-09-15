Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmeyi başardı

Süper Lig’de yaz transfer dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kulüpler pek çok önemli ismi transfer ederken ligin en değerli kadroları belli oldu.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Transfermarkt’ın değerlendirmesi sonucunda Fenerbahçe, 298.1 milyon euro ile Süper Lig’in en değerli kadrosu seçildi.

GALATASARAY TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertlileri 296.7 milyon euro ile ezeli rakibi Galatasaray takip etti. Üçüncü sırada ise 178.3 milyon euro ile Beşiktaş yer aldı.

Liste şu şekilde:

10 - Kocaelispor | 30.1 milyon euro

9 - Antalyaspor | 31 milyon euro

8 - Eyüpspor | 31.1 milyon euro

7 - Çaykur Rizespor | 46.3 milyon euro

6 - Samsunspor | 49 milyon euro

5 - Başakşehir | 76 milyon euro

4 - Trabzonspor | 99.6 milyon euro

3 - Beşiktaş | 178.3 milyon euro

2 - Galatasaray | 296.7 milyon euro

1 - Fenerbahçe | 298.1 milyon euro