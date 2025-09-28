Fenerbahçe Antalyaspor ilk 11 belli oldu: Tedesco'nun kader maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Yılmaz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Maça takımların şu 11'lerle çıkmaları bekleniyor:

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, van de Streek.

TEDESCO'NUN KADER MAÇI

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran'ın eleştirilen teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararını bu maçın ardından vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'yi karıştıracak itiraf: Tedesco'nun ne yaptığını yardımcısı açıkladı

Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör adayı olarak Aykut Kocaman'ın adı geçiyor.