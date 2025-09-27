Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü, sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "İMES Spor ile Fenerbahçe Yüzme Şubemiz arasında özel iş birliği" ifadesi kullanıldı.

YÜZME ŞUBESİNE SPONSOR

Açıklama şöyle:

"Türkiye’de TYR markasının distribütörü olan İMES Spor, Kulübümüzün Yüzme Şubesi ile bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.



Bu iş birliği kapsamında Yüzme Şubemizin sporcuları, TYR’nin en yeni teknolojilerle geliştirilmiş mayoları, gözlükleri, boneleri ve antrenman ekipmanlarıyla başarılarını sürdürmeye devam edecek.

Destekleriyle kulübümüzün yanında olan TYR Ailesi’ne teşekkür ediyor, tüm başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz."