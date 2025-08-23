Fenerbahçe 30 milyon euro'ya takıldı

Transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi dikkat çeken isimleri katan Fenerbahçe, gözünü bu kez İtalya’ya çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez’in durumunu yakından takip ediyor.

Gimenez kimdir?

Yaş: 24

Mevki: Santrfor

Boy: 1.83 m

Ayak: Sol

Güncel kulüp: AC Milan

Sözleşme süresi: 2029’a kadar

Gimenez, geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord’dan Milan’a transfer olmuştu. İki kulüpte toplam 38 maçta 22 gol ve 6 asist üreterek Avrupa’nın dikkat çeken forvetlerinden biri haline geldi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro civarında ve Foot Mercato’ya göre sadece Fenerbahçe değil, bazı Premier Lig kulüpleri de Gimenez’i radarına almış durumda. Milan ise oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor ve kolay kolay elinden çıkarmak istemiyor.

Gimenez’in bitiriciliği, fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliği, Jose Mourinho’nun hücum sistemine uyum sağlayabilecek nitelikte. Ancak transferin gerçekleşmesi için ciddi bir bütçe ve oyuncunun Avrupa hedefleriyle uyumlu bir proje sunulması gerekecek