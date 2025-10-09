Federasyondan Galatasaray'a ceza

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Bursa temsilcisi TOFAŞ'ı çok çekmişmeli geçen bir maçta 93-91 yenmeyi başarmıştı.

Sarı kırmızılı takım ligde ilk galibiyetini alırken, TOFAŞ da ilk kez yenilmişti.

90 BİN LİRA CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne bu maçta yaşananlar nedeniyle 90 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray 2 farkla kazandı

TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.