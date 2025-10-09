Federasyondan Galatasaray'a ceza

Federasyondan Galatasaray'a ceza
Yayınlanma:
TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 90 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Bursa temsilcisi TOFAŞ'ı çok çekmişmeli geçen bir maçta 93-91 yenmeyi başarmıştı.

Sarı kırmızılı takım ligde ilk galibiyetini alırken, TOFAŞ da ilk kez yenilmişti.

90 BİN LİRA CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne bu maçta yaşananlar nedeniyle 90 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray 2 farkla kazandıGalatasaray 2 farkla kazandı

TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Spor
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı