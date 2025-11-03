Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Beyefendiyi tanımıyorum bile

Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Beyefendiyi tanımıyorum bile
Yayınlanma:
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray ve milli takımın eski hocası Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in kalbini iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırdığı ileri sürülmüştü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmparator lakaplı efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, yaklaşık bir buçuk yıl sonra kalbini aşka açtı! Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in yeni hayatını, yeni bir aşkla taçlandırdığını öğrendim.

Bu kez kalbini, iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırmış. Terim'in yeni beyaz atlı prensi, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşanan Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı. O da altı yıl sonra Buse Terim için kalbini aşka açmış oldu.

Cenk Eyüboğlu ile Buse Terim'in, ne zaman ve nasıl tanıştığını öğrenemedim ama kısa bir süre önce flört etmeye başlayan aşıkların birbirlerine çok iyi geldiği konuşuluyor. Umarım mutlulukları daim olur."

BUSE TERİM'DEN CENK EYÜBOĞLU AÇIKLAMASI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bu iddialar üzerine açıklama yaptı.

Habertürk'teki habere göre Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

Buse Terim'i korkutan haber! Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yettiBuse Terim'i korkutan haber! Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti

"Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Galatasaraylı isimden Beşiktaş sözleri: Ağır konuşurum
Galatasaraylı isimden Beşiktaş sözleri: Ağır konuşurum
Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı
Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı
Sinan Engin derbi sonrası çılgına döndü
Sinan Engin derbi sonrası çılgına döndü