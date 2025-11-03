Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Beyefendiyi tanımıyorum bile

Galatasaray ve milli takımın eski hocası Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in kalbini iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırdığı ileri sürülmüştü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmparator lakaplı efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, yaklaşık bir buçuk yıl sonra kalbini aşka açtı! Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in yeni hayatını, yeni bir aşkla taçlandırdığını öğrendim.

Bu kez kalbini, iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırmış. Terim'in yeni beyaz atlı prensi, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşanan Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı. O da altı yıl sonra Buse Terim için kalbini aşka açmış oldu.

Cenk Eyüboğlu ile Buse Terim'in, ne zaman ve nasıl tanıştığını öğrenemedim ama kısa bir süre önce flört etmeye başlayan aşıkların birbirlerine çok iyi geldiği konuşuluyor. Umarım mutlulukları daim olur."

BUSE TERİM'DEN CENK EYÜBOĞLU AÇIKLAMASI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bu iddialar üzerine açıklama yaptı.

Habertürk'teki habere göre Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum."