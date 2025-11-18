Fatih Terim şaşkınlığı

Ivan Hasek ile yollarını ayıran Çekya Milli Takımı’nda yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Tecrübeli Türk çalıştırıcı Fatih Terim’in en güçlü adaylardan biri olduğu iddia edilse de Çek basını, federasyon içinde fikir ayrılıkları yaşandığını yazdı.

Kaya Çilingiroğlu: Fatih Terim Fonu ne oldu?

Sportif direktör Pavel Nedved ise sürecin karmaşık olduğunu ve anlaşmaya varılmasının zaman alacağını açıkladı.

GEÇİCİ OLARAK KÖSTL

6-0'lık yenilgi sonrasında takımın başına Jaroslav Köstl getirildi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nun son maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup eden Çekya, 16 puanla ikinci sırada yer alarak play-off biletini aldı.

Takımın başında geçici olarak Jaroslav Köstl bulunuyor.

NEDVED AÇIKLADI

Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, CT Sport’a yaptığı açıklamada sürecin karmaşık olduğunu vurguladı:

Nedved: Herhangi bir anlaşma yok

Teknik direktörlük konusunda süreç biraz daha karmaşık.

Hem ekonomik hem de sportif yönleri hesaba katmamız gerekiyor.

Bu o kadar da basit değil.

Henüz tam bir anlaşmaya varamadık.

Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek.

FATİH TERİM ŞAŞKINLIĞI

Nedved'in olumsuz açıklamalarına karşın Çek basını ise Fatih Terim'in isminin altını ısrarla çizdi.

iSport'un haberine göre Terim Milli takım için listenin ilk sırasında.

Hasek’in yerine gelecek adaylar arasında ikinci sırada ise Jürgen Klinsmann gösterildi.

Nedved’in, Al Shabab döneminde birlikte çalıştığı Terim’i önerdiği iddia edildi.

Bu iddialar Nedved'in açıklaması sonrası şaşkınlık yarattı.

Federasyon yönetiminde henüz fikir birliği sağlanamadığı da belirtildi.

Çekya Milli Takımı’nda teknik direktör belirsizliği sürerken, Fatih Terim’in adı Avrupa basınında gündemde kalmaya devam ediyor.