Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere

Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim’in yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

ÇEK MİLLİ TAKIMI’NIN BAŞINA GEÇİYOR

Çek basınında çıkan haberlere göre; Çekya Futbol Federasyonu ile Fatih Terim, A Milli Takım’ın başına geçmek için anlaşma aşamasına geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDILAR

Daha önce Al Shabab’da da görev yapan Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü Pavel Nedved’in Fatih Terim’i bizzat istediği ve tarafların prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi. Tarafların kısa süre içerisinde imza masasına oturması bekleniyor.

“BEN GİDİYOR DİYE BİLİYORUM”

Fatih Terim hakkında çıkan iddialar üzerine konuşan Gazeteci Candaş Tolga Işık da "Hoca Çekya'ya gidiyormuş, öyle diyorlar. Ben gidiyor diye biliyorum” ifadelerini kullandı.