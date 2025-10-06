Fatih Tekke Galatasaray planını yaptı

Süper Lig'de sezona güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle milli araya hem moralli hem de iddialı girdi.

Bordo - mavililer, oynadığı 8 maçta topladığı 17 puanla ikinci sıraya yerleşerek şampiyonluk yarışında "ben de varım" dedi.

Trabzonspor Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor

Fatih Tekke'nin öğrencileri, 2021 - 22 sezonunda elde edilen şampiyonluk temposunu yakalamış durumda. O sezon 8 haftada 18 puan toplayan Trabzonspor, bu yıl 17 puanla benzer bir grafik çiziyor. Özellikle Karagümrük ve Kayserispor karşısında alınan 4 gollü galibiyetler, takımın hücum gücünü ve moral seviyesini zirveye taşıdı.

Trabzonspor Kayserispor'yu 4-0 yendi

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, milli arayı boş geçirmiyor. Takımın büyük bölümü Trabzon'da kalırken, yalnızca Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov milli takımlarına katıldı. Bu durum, Tekke'nin oyun planlarını daha rahat uygulaması ve takım içi uyumu artırması açısından büyük avantaj sağlıyor. Bordo-mavililer, bu süreçte hem fiziksel hem de taktiksel olarak Galatasaray maçına hazırlanacak.

Trabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandı

GALATASARAY PLANI

Şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Galatasaray planı da belli oldu. Trabzonspor, milli ara sonrası oynayacağı Rizespor deplasmanı ve Eyüpspor maçlarını kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Fatih Tekke'nin planı ise net: Galatasaray deplasmanına maksimum puanla ve yüksek özgüvenle gitmek. Trabzonspor taraftarı da uzun süre sonra yeniden şampiyonluk havasına girdi.