Ezeli rekabette 362. randevu: Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecekler.

Bugüne kadar oynanan 361 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 499, Beşiktaş ise 459 gol attı.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım da 158'er gol attı.

BEŞİKTAŞ 9 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.