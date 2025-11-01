Ezeli rekabette 362. randevu: Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde

Ezeli rekabette 362. randevu: Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde
Yayınlanma:
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette 362. randevu yarın. 361 maçta Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde.

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecekler.

Bugüne kadar oynanan 361 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 499, Beşiktaş ise 459 gol attı.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladıSinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım da 158'er gol attı.

BEŞİKTAŞ 9 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Spor
Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar
Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar
Bahisçi yüzlerce futbolcu ve yöneticinin ismi açıklanacak
Bahisçi yüzlerce futbolcu ve yöneticinin ismi açıklanacak