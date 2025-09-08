Eyüpspor'dan Galatasaray'ı havalara uçuran karar

Yayınlanma:
Eyüpspor - Galatasaray maçı öncesi biletler satışa sunuldu. Sarı-kırmızılılara toplam 22 bin bilet ayrılırken fiyatlar 2 bin liraya sabitlendi.

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmaya artık birkaç gün kalırken biletler satışa sunuldu. Eyüpspor’dan yapılan açıklamada "ikas Eyüpspor’umuzun, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu" denildi.

2 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

Karşılaşma için sadece batı üst, batı alt ve misafir tribünleri satışa çıktı. Bilet fiyatları sabit 2 bin lira olarak belirlendi.

GALATASARAY’A 22 BİLET AYRILDI

Eyüpspor yaptığı bir diğer açıklamada ise toplam kapasitenin yüzde 30’u 22 bin bilet ayırdıklarını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

