Eyüpspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması
Yayınlanma:
Antalyaspor'dan istifa eden Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor'a gideceği iddiaları üzerine kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız sessizliğini bozdu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da teknik direktör arayışı sürerken, kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Ekol TV’ye konuşan Kulaksız, adı Eyüpspor ile anılan Emre Belözoğlu hakkında net bir yanıt verdi:

Gündemimizde yok.

"ÖNCELİK YABANCI"

Fatih Kulaksız, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından birçok adayla görüştüklerini belirtti.
Kulaksız, "Hafta başından beri birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirdik. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Hafta sonuna kadar netleştirmek ve açıklamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olduEmre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu iddiası

İDDİALARA YANIT VERDİ

Son günlerde sosyal medyada dolaşan "Emre Belözoğlu Eyüpspor’a geliyor" iddialarına da açıklık getiren Kulaksız, "Emre hoca gündemimizde değil" diyerek bu söylentileri yalanladı.

fatih-kulaksiz-eyupspor.webp
Fatih Kulaksız, Emre Belözoğlu iddialarını yalanladı

8 HAFTADA 5 PUAN

Eyüpspor, ligde geride kalan 8 haftada yalnızca 5 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor. Teknik direktör değişikliğiyle birlikte çıkış arayan İstanbul temsilcisi, yeni hocasını belirleyerek milli ara sonrası toparlanmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

