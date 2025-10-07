Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Antalyaspor sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından yönetim ile görüşeceğini dile getiren Emre Belözoğlu yapılan toplantıda istifasını bildirdi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

45 yaşındaki teknik adamın, Antalyaspor’un ardından sıradaki adresi belli oldu. Fanatik’te yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

SELÇUK ŞAHİN GÖREVİNDEN AYRILDI

Geride kalan 8 haftada sadece 5 puan toplayabilen Eyüpspor milli araya 16. sırada girdi. Son olarak galibiyeti olmayan Kocaelispor’a kaybeden Eyüpspor’da Selçuk Şahin görevinden ayrıldı.

10 PUAN TOPLADILAR

Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maça çıkan Antalyaspor ise topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

