Eyüpspor 5 maç sonra kazandı
Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede Eyüpspor sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
5 MAÇ SONRA GALİBİYET
Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 15’te Thiam ve 90+4’te Umut Bozok kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, 5 hafta sonra galibiyete ulaşmaya başardı.
DETAYLAR
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay (Dk. 85 Emre Akbaba), Legowski, Halil Akbunar (Dk. 67 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 75 Stepanenko), Serdar Gürler (Dk. 85 Seslar), Thiam (Dk. 86 Umut Bozok)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Dk. 85 Emre Taşdemir), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 85 Yusuf Barası), Fall (Dk. 62 Cafu), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 15 Thiam, Dk. 90+4 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Cem Üsütndağ (Kasımpaşa)
Kaynak:Haber Merkezi / AA