Dursun Özbek bizzat kefil oldu: Galatasaray UEFA'ya bildirdi

Dursun Özbek bizzat kefil oldu: Galatasaray UEFA'ya bildirdi
Yayınlanma:
Galatasaray'ın UEFA'ya borçsuzluk kağıtlarını bildirdiğini söyleyen Ali Naci Küçük, Dursun Özbek'in Victor Osimhen için şahsi kefealet verdiğini belirtti.

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Victor Osimhen’in transfer sürecine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladıSüper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

“OSIMHEN İÇİN ŞAHSİ KEFALET”

Futbol Arena Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, "Galatasaray'da tüm primler ve maaşlar ödendi. Borçsuzluk kağıdı, UEFA'ya bildirildi. Osimhen'in transfer sürecinde şahsi kefalet gerekiyor o dönem; Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Abdullah Kavukcu, imza atıyorlar" sözlerini sarf etti.

mkj1pbt8dtleczshl5wschgybqzjj49uzgliujar-1200.webp

“50 MİLYON EUROYA YAKIN ŞAHSİ KEFALET”

Kefaletin 50 milyon euro olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun 50 milyon euroya yakın şahsi kefaleti olduğunu söylüyorlar. Fatih Demircan ve Maruf Güneş'in de bu noktada katkıları var” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Spor
Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası dayanamadılar: TFF için günler sonra sert açıklama
Galatasaray maçı sonrası dayanamadılar: TFF için günler sonra sert açıklama