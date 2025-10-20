Dursun Özbek bizzat kefil oldu: Galatasaray UEFA'ya bildirdi

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Victor Osimhen’in transfer sürecine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

“OSIMHEN İÇİN ŞAHSİ KEFALET”

Futbol Arena Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, "Galatasaray'da tüm primler ve maaşlar ödendi. Borçsuzluk kağıdı, UEFA'ya bildirildi. Osimhen'in transfer sürecinde şahsi kefalet gerekiyor o dönem; Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Abdullah Kavukcu, imza atıyorlar" sözlerini sarf etti.

“50 MİLYON EUROYA YAKIN ŞAHSİ KEFALET”

Kefaletin 50 milyon euro olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun 50 milyon euroya yakın şahsi kefaleti olduğunu söylüyorlar. Fatih Demircan ve Maruf Güneş'in de bu noktada katkıları var” dedi.