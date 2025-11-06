Eski Süper Lig hakeminden MHK'ya suç duyurusu

Türk futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi ve Zonguldak İl Gözlemcisi Serkan Akal, bugün Zonguldak Adliyesi’ne giderek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İmza gazetesinin haberine göre Akal, TFF’ye yanıltıcı bilgi verdiği ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na (AFDK) sevk edildi. Bu kararın ardından Akal, kendisine yöneltilen suçlamaları “haksız ve hukuksuz” bulduğunu belirterek hukuki süreç başlattı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Akal’ın, İl Gözlemciliği vizesinin dört aydır onaylanmadığını ve bu sürecin kişisel bir mağduriyete dönüştüğünü düşündüğü öğrenildi.

GÖZLER MHK'DE

Bu gelişme, hakem camiasında büyük yankı uyandırırken, MHK’nın bu suç duyurusuna kısa zamanda yanıt vermesi bekleniyor.

Spor hukukçuları, olayın federasyon içi denetim mekanizmaları açısından emsal teşkil edebileceğini konusunda birleşti.