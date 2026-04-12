Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı: Aylık 2.2 milyon lira kazanıyordu

Hakemlik kariyeri sona erdikten sonra sosyal medyaya yönelen ve aylık 2.2 milyon lira kazandığı ileri sürülen Elif Karaarslan gözaltına alındı.

Hakemlik yaparken ilişki videosu çıkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemlik kariyeri sonlandırılan sosyal medyaya yönelmişti.

Instagram’da abonelere özel içerik üretmeye başlayan Elif Karaarslan'ın 23.7 bin aboneye ulaştığı, aylık gelirinin de 2.2 milyon TL’ye ulaştığı iddia edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam yapılan operasyonda Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Samet Liçina gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Elif Karaarslan ile sosyal medya fenomeni Mika Slowana'nın da bulunduğu Cem Mirap'ın da bu isimlerden olduğu bildirildi.
Gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ile müzisyen Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

ELİF KARAARSLAN KİMDİR? HAKEMLİĞİ NEDEN BİTTİ?

Elif Karaarslan, 9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu.
Libade Spor, Bakırköy Gençlik Spor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda futbol oynadı.

elif-karaarslan.webp
Futbolculuk kariyerinin ardından hakemliğe başladı ve alt liglerde görev yaptı.
TFF gözlemcisi olduğu belirten bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ömür boyu men cezası aldı.

