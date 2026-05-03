Eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo'dan mesaj: Kontrat göndersinler hemen imzalayayım

Beşiktaşlı eski futbolcular Marcelo Guedes ve Filip Holosko, siyah-beyazlı formayı giydikleri günleri özlemle anıyor. Marcelo, "Fiziğin halen iyi durumda. Beşiktaş savunmasında yeniden oynamak ister misin?" sorusuna, "Kontrat göndersinler hemen imzalayayım." yanıtını verdi.

İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Brezilyalı stoper Marcelo ve Slovak golcü Holosko, açıklamalarda bulundu.

''ÇOCUKLARIMA ZAMAN AYIRIYORUM''

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Marcelo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Futbol dışında şimdilerde Portekiz'de yarı profesyonel olarak golf oynuyorum. Onun haricinde de kalan vaktimde ailemle ilgileniyorum. Çocuklarıma zaman ayırıyorum. Onlar da futbol oynuyorlar. Tekrar futbolun ritmini kalbimde hissetmek güzel bir duygu." dedi.
Beşiktaş formasını giydiği için gururlu olduğunu anlatan eski savunma oyuncusu, "Beşiktaş'ta çok kupalar kazandık. Taraftarın hala ilgisini ve sevgisini görüyoruz. Onların hala beni hatırlıyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı tabii ki takip ediyorum. Beşiktaş'ın kalbimde yeri bambaşkadır." ifadelerini kullandı.
Marcelo Guedes, "Fiziğin halen iyi durumda. Beşiktaş savunmasında yeniden oynamak ister misin?" sorusuna, "Kontrat göndersinler hemen imzalayayım." yanıtını verdi.

HOLOSKO: BEŞİKTAŞ, YENİ SEZONDA İNŞALLAH YENİ KUPALAR KAZANIR

Filip Holosko ise Beşiktaş'ın gelecek sezon yeniden kupalar kazanmasını diledi.
Ailesiyle Prag'da yaşadığını anlatan Holosko, "Ülkemde amatör ligde futbol oynamaya devam ediyorum. Beşiktaş taraftarını özledim. Uzun yıllar buradaydım. Beşiktaş taraftarı her zaman bana destek verdi. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da mutluydum. Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal." diye konuştu.
Siyah-beyazlıların son yıllarda ligde şampiyonluktan uzak kaldığını aktaran Filip Holosko, "2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli ile lig ve Türkiye Kupası'nda iki kupa kazandık. Beşiktaş, yeni sezonda inşallah yeni kupalar kazanır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

