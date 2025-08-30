Esenler Erokspor rahat kazandı
1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Mustafa Güçer
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Soukou (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Serkan Göksu (Dk. 46 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Emre Kaplan, Benny, Bardhi, Hoti (Dk. 60 Barış Ekincier)
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 69 Yunus Emre Gedik), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 80 Recep Niyaz), Amilton, Kanga (Dk. 69 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 69 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)
Goller: Dk. 5 Mikail Okyar, Dk. 53 Berat Luş (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Serkan Göksu, Dk. 33 Burak Öksüz, Dk. 90+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 68 Amilton, Dk. 90+3 Birkan Tetik (Esenler Erokspor)