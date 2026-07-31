Erzurumspor yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, yeni transferini resmen duyurdu. Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Gyrano Kerk’le resmî sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.



Kerk, sözleşmeyi imzaladıktan sonra formayı da giydi.

ROYAL ANTWERP'TEN GELDİ

Belçika'nın Pro Lig ekiplerinden Royal Antwerp'ten gelen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 yıllık imza attı.

Surinamlı oyuncu, geçen sezon Royal Antwerp formasıyla Belkiça Pro Lig'de 27'si ilk 11'de 30 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Kerk daha önce de Utrecht, Helmond Sport ve Lokomotiv Moskova'da forma giydi.

Surinamlı futbolcu, hayatında yeni bir sayfa açtığını belirterek Erzurumspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.