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Halk TV Spor Erzurumspor yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Erzurumspor yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, yeni transferini resmen açıkladı. Gyrano Kerk, imzayı attı ve formayı giydi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erzurumspor yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, yeni transferini resmen duyurdu. Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Gyrano Kerk’le resmî sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor 3-1 kazandıErzurumspor 3-1 kazandı


Kerk, sözleşmeyi imzaladıktan sonra formayı da giydi.

ROYAL ANTWERP'TEN GELDİ

Belçika'nın Pro Lig ekiplerinden Royal Antwerp'ten gelen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 yıllık imza attı.
Surinamlı oyuncu, geçen sezon Royal Antwerp formasıyla Belkiça Pro Lig'de 27'si ilk 11'de 30 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Kerk daha önce de Utrecht, Helmond Sport ve Lokomotiv Moskova'da forma giydi.
Surinamlı futbolcu, hayatında yeni bir sayfa açtığını belirterek Erzurumspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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