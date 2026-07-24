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Erzurumspor 3-1 kazandı

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erzurumspor 3-1 kazandı

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, oynadığı hazırlık maçında Kuveyt'in Al-Arabi SC takımını 3-1 yendi.

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Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kuveyt'in Al-Arabi SC takımı ile Erzurumspor karşılaştı.
Erzurumspor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakayı 3-1 kazandı.

MUSTAFA FETTAHOĞLU'NDAN 2 GOL

Rakibine oranla çok daha üstün oynayan Erzurumspor’a galibiyeti getiren golleri 68 ve 70. dakikalarda Mustafa Fettahoğlu, 81. dakikada ise Enes Karakaş kaydetti.

YENİ TRANSFER NİHAD MUJAKİC İLK 11'DE BAŞLADI

Yeni transferlerden Nihad Mujakic mücadeleye ilk 11’de başladı.
Erzurumspor, sezon hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak.

Bu arada mavi beyazlı takımda transfer çalışmalarının da sürdüğü, kadroya yeni oyuncuların da katılacağı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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