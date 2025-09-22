Ertuğrul Sağlam reddetti

Ertuğrul Sağlam reddetti
Yayınlanma:
Çorum FK'da teknik direktör Tahsin Tam'la yolların ayrılmasının ardından adı gündeme gelen Ertuğrul Sağlam açıklama yaptı.

TFF 1. Lig takımlarından Çorum FK'da teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrılmıştı.

Tahsin Tam'ın ayrılmasının ardından Çorum FK yönetiminin teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam'la ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Daha önce aralarında Beşiktaş'ın da olduğu çeşitli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'la da lig şampiyonluğu yaşamıştı.

ÇORUM FK'YA BAŞARILAR DİLEDİ

Sağlam, adının Çorum FK ile gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Çorum FK teknik direktörlüğü için ismimin anılması üzerine gösterilen yoğun ilgiye ve taraftarların samimi, pozitif yorumlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Şuan yurt dışında gelişim çalışmalarımı sürdürürken, kariyerime Süper Lig'de devam etmek amacında olduğumu yineliyor ve Çorum FK camiasına kalan haftalarda başarılar diliyorum."

Çorum FK Tahsin Tam'ı yolladıÇorum FK Tahsin Tam'ı yolladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Spor
UEFA'nın Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı ortaya çıktı
UEFA'nın Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı ortaya çıktı
Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Resmi açıklama geldi
Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı
Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı