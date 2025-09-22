Ertuğrul Sağlam reddetti

TFF 1. Lig takımlarından Çorum FK'da teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrılmıştı.

Tahsin Tam'ın ayrılmasının ardından Çorum FK yönetiminin teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam'la ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Daha önce aralarında Beşiktaş'ın da olduğu çeşitli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'la da lig şampiyonluğu yaşamıştı.

ÇORUM FK'YA BAŞARILAR DİLEDİ

Sağlam, adının Çorum FK ile gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Çorum FK teknik direktörlüğü için ismimin anılması üzerine gösterilen yoğun ilgiye ve taraftarların samimi, pozitif yorumlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Şuan yurt dışında gelişim çalışmalarımı sürdürürken, kariyerime Süper Lig'de devam etmek amacında olduğumu yineliyor ve Çorum FK camiasına kalan haftalarda başarılar diliyorum."

Çorum FK Tahsin Tam'ı yolladı