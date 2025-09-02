Ertuğrul Özkök peşine düştü: İsmail Kartal'ı kim sızdırdı? TÜSİAD detayı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın'ın yalısından çıkarken çekilen fotoğrafı kimin sızdırdığını araştırdı.

Özkök, t24'te çıkan yazısında, "Bu olay ilk bakışta Fenerbahçe meselesi gibi görünüyor. Fotoğrafı, aynı bahçeyi ve yalıyı paylaştığı eski TÜSİAD Başkanı'nın yalısında çalışan biri çekmişti" ifadesini kullandı.

Özkök'ün yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Mourinho’nun işine son veren Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı tartışmaları devam ederken, medyaya yansıyan bir fotoğraf dikkatleri hemen o kişiye çevirdi.

Konuşulan adaylarda biri olan İsmail Kartal’ın tekneye binerken çekilmiş bir fotoğrafıydı bu.

Fotoğrafı birden sosyal medyanın yıldızı haline getiren ise bu karenin Hamdi Akın’ın Boğaz’daki yalısının önünde çekilmiş olmasıydı.

Yani Fenerbahçe Yönetin Kurulu’nun bir üyesinin evinde.

Ama herhangi bir üye değil.

Mourinho’nun gidişinde en önemli rolü olan yönetim kurulu üyesinin eviydi burası.

Çünkü Mourinho, geçen hafta takım Benfica maçına çıkmadan önce yaptığı konuşmada, Hamdi Akın’ı küçümser bir havada konuşmuştu ve onun gidişinde bu sözlerinin de etkisi olduğu konuşuluyordu.

Hatta maçın ertesi günü Mourinho gönderilince, bu olay “Hamdi Akın’ın intikamı” gibi yorumlanmıştı.

Şimdi İsmail Kartal’ın onun evindeki gizli bir buluşmadan çıkarken çekilen fotoğrafı doğal olarak bütün gözleri bu ikiliye çevirmişti.

Hamdi Akın Fenerbahçe’nin, “Yükselen yeni gücü” gibi görülmüştü bu kareden sonra.

Bu fotoğrafı gördüğüm andan itibaren kafama şu iki soru yerleşti.

Bu fotoğrafı kim çekti…

Hangi amaçla sızdırıldı…

Kim medyaya servis etti…

Tabii akla gelen ilk isim Hamdi Akın veya onun evinden biriydi.

Yalının çevresinde sadece başka patronların yalısı var

Fotoğrafın Hamdi Akın’ın evindeki bir kişi tarafından ve onun bilgisi dahilinde çekilmiş olması gerekiyordu.

Hamdi Akın da fotoğrafı çekenin peşine düştü ve buldu.

Fotoğrafı, aynı bahçeyi ve yalıyı paylaştığı eski TÜSİAD Başkanı Halis Komili’nin yalısında çalışan biri çekmişti.

Ama öyle kötü niyetle çekilmiş bir kare değildi.

Ve fotoğrafı çeken sızdırmadı.

Hamdi Akın’ın evindeki görüşmeden sonra Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğü sorunu çözüldü mü?

Henüz çözülmedi ama önemli bir gelişme oldu.

Aday sayısı ikiye indi:

İsmail Kartal veya Aykut Kocaman…

Yani Fenerbahçe’nin “teknik direktör acil servisinin” 7/24 nöbetçi internleri…