Ertuğrul Doğan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptıkları anlaşmayı açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen sponsorluk sözleşme imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Trabzonspor'un bu konudaki tavrı 2 yıldır açıklamalarıyla çok net. Kulüpler Birliğinde hemen hemen tüm kulüplerimiz bu konudan rahatsız. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konuyu konuşacağız. Orada kulüplerimizin yapacağı yorumlar ve talepler doğrultusunda gereken açıklamaları yapacağız.

- Uğurcan bizim kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu süre içinde sorunsuz çalıştığımız, şampiyonlukta çok önemli katkısı olan, giderken de çok önemli para kazandıran biri. Yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Daha önce bu konuyla alakalı, 'Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız.' diye söylemlerim olmuştu. Aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu. Uğurcan, sezon sonunda yaptığımız görüşmede artık Trabzon'da kalmak istemediğini ve gitmek istediğini belirtince başka bir süreç başladı. Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak her türlü tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım. Transfer tarihi bir bonservisle tamamlandı. Gönül ayrılık istemezdi. Aklımda ayrılık geçmediği için rahattım ama Uğurcan'dan ayrılık talebi gelince yapacak bir şeyim kalmadı. Uğurcan, takım içinde en ufak sorun çıkarmayan, hocaları ve yönetimle iyi olan, işin her zaman pozitif tarafında bulunan, daha önce Avrupa gündemi olduğunda Trabzonspor'a maksimum parayı kazandırmayı hedefleyen, satış sürecinde en ufak sıkıntı çıkarmayarak Trabzonspor'un yanında duran biri.

"VERGİ BORCUMUZ VARDI"

- Yaz döneminde 1 milyar liranın üzerinde para yatırmamıza rağmen Maliye Bakanlığımızla bir sıkıntı yaşadık. Maliye Bakanımız da bakanlığımızın çalışanları da haklı. Konu bizimle alakalı. Onlar görevlerini doğru yapıyorlar. Trabzonspor'un 3 milyarın üzerinde vergi borcu vardı. Transfer döneminde 20 gün hesaplarımıza bloke konuldu. O ara hareket kabiliyetimizi yitirdik. Sonrasında Maliye Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Trabzonlu siyasilerimizin de yardımıyla yeni bir anlaşmaya gittik. Yaklaşık 2 aydır bu anlaşmanın şartlarını yerine getiriyoruz. Söz konusu 20 günlük süreçte elimizde olmayan sebeplerden dolayı transferde durmamız gerekti."

"FATİH TEKKE'NİN YANINDA OLMALIYIZ"

- Bizim sayın Fatih Tekke'nin yanında olup hep birlikte bu takımı geliştirmemiz lazım. Bu sezonki transferlerin tamamını kafamızdaki planlamaya göre yaptık. Bu kadar genç arkadaşın aramıza katılmasının ana nedeni bu. Transfer döneminde sayın Fatih Tekke ve ekibi çok ciddi emek verdi. Dokuz yılda ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştım. Sabah akşam Trabzonspor'un çıkarları ve yeni kadro yapılanması için inanılmaz bir emek verdiler. Bu emeğin karşılığını camia olarak alacağız. İzleme ekibimiz ciddi emek verdi. Çok ciddi genç oyuncularla ilgili tespitlerimiz var. Devre arası transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Bir değişim yaşandı. Bunun ana nedeni teknik direktör değişikliği. Sayın Fatih Tekke'de ısrarcı olmalıyız. Olduğu için söylemiyorum ama herkesin eksiği vardır. Ancak Sayın Fatih Tekke'nin niyeti çok iyi. Kendisi çok iyi bir Trabzonsporlu. Mesaisinin tamamını tesislerde geçiriyor. Çok ciddi emek veriyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alacak."

- Trabzonspor artık belli bir yaşın üzerindeki oyuncuları alacak pozisyondan çıktı. Bundan sonra belli bir yaş aralığında oyuncu gelecekse gerçekten lider ve Trabzon'da bulunmaktan mutlu olacak isimler olmalı.

- En önce ekonomiyi düzeltmemiz gerek. Trabzonspor'un geliri, borcunu bırakın faizin yüzde 15'ini ödeyecek seviyede değildi. Bu kulübe bunları bilerek geldik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çok yakınız. Bünyemize kattığımız 4 önemli arazi Trabzonspor'un geleceğini kurtaracak. Tüm problemlerimizi çözdük. Bankalar Birliğinden çıkan ilk kulüp olduk. İnşallah yakın zamanda borçlarının tamamını kapatan ilk kulüp olacağız.