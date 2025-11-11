Ertuğrul Çetin iki kez bahis oynadığını itiraf etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen isimlerden biri olan Esenler Erokspor kalecisi Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çetin iki kez bahis oynadığını itiraf etti.

Genç kaleci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir.

Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir.

O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım.

Böyle bir olayın içinde adımın geçmesinden son derece üzgünüm.

Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim.

Ertuğrul Çetin Fenerbahçe’den Esenler Erokspor’a kiralandı

Ertuğrul Çetin sezon başında Fenerbahçe’den Esenler Erokspor’a kiralanmıştı. Çetin'in ismi TFF'nin, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk edilenler listesinde yer alıyor.