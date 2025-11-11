Ertuğrul Çetin iki kez bahis oynadığını itiraf etti

Ertuğrul Çetin iki kez bahis oynadığını itiraf etti
Yayınlanma:
TFF’nin bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen kaleci Ertuğrul Çetin, 4 yıl önce altyapıdayken yaptığı iki bahis işleminin kendi maçına ait olmadığını vurguladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen isimlerden biri olan Esenler Erokspor kalecisi Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamışSadece 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış

Çetin iki kez bahis oynadığını itiraf etti.
Genç kaleci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ertugrul-cetin.jpg

4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir.
Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir.
O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım.
Böyle bir olayın içinde adımın geçmesinden son derece üzgünüm.
Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim.

fb.jpg
Ertuğrul Çetin Fenerbahçe’den Esenler Erokspor’a kiralandı

FENERBAHÇE'DEN KİRALANDI

Ertuğrul Çetin sezon başında Fenerbahçe’den Esenler Erokspor’a kiralanmıştı. Çetin'in ismi TFF'nin, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk edilenler listesinde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

