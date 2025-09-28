Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Erol Bulut, HT Spor'da katıldığı programda konuştu.

Sarı lacivertli takımı çalıştırdığı dönemde neden şampiyon olamadıklarını "İstediğim futbolculara alınmadı" diyerek anlatan Bulut, röportajında şunları söyledi:

"Benim dönemimde hoca-yönetim-sportif direktör istişaresinin daha iyi olması gerekiyordu. Benim döneminde çok iyi olmadı.

Benim oynatmak istediğim sistemin içinde bu futbolcularla ilerleyemeyeceğimi söylemiştim o dönem ama nedense ben imza attıktan sonra istemediğim futbolcularla da imza atıldı. İstemediğim futbolcular alındı bu Emre Belözoğlu ya da yönetim tarafından yapılmıştır tam bilmiyorum o dönem.

Perotti diye bir futbolcu alındı çok kaliteli bir futbolcu ama son 3 senesi 300 gün sakatlık yaşadı. İsmi gelince analiz ettik evet kaliteli futbolcu ama raporuna bakınca alınmaması gerektiğini söyledik. Kaç maç oynadı? 5 maç evet o 5 maçta katkı yaptı ama sonrasında sakatlandı sezonu kapattı.

Sağlam istenilen adamı aşağı yukarı aynı mevkide istedik. İsim de söyleyeyim Alanyaspor'da beraber çalıştığım Bakasetas ile ilgili rapor sundum ve geldiğimden beri istediğimi söyledim ama hiçbir zaman alamadık. Hasan başkanla o dönem görüşüldü bonservisi de çok yüksek bir rakam değildi ama alınmadı.

"İSTEDİĞİM TRANSFERLER ALINMADI"

Fenerbahçe'de ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Şimdi benim 5 ayım daha var şampiyonluk yolunda. O yolda sakat futbolcu mu sağlam futbolcu mu almak istersiniz. 35 puanla liderim 2-3 futbolcu alınacağı söyleniyor ama alınan futbolcular ya sakat ya da uzun süredir oynamıyorlar. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı.

Şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü var. Onu desteklememiz lazım. İnşallah güzel galibiyetler alıp yoluna iyi bir şekilde devam eder. Hocanın kalıp gitmesi bizim kararımız değil. Biz her zaman hazırız, bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve teknik direktörleri arasında yeterince isim var. Biz o görev geldiğinde hiçbir zaman hayır demeyiz. Fenerbahçe'ye her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışırız.

Erol Bulut'un ayrılığı 9 ay sürdü

Çalıştığım başkanlarla hiçbir sorunum olmadı. Aslında Ali Koç başkanla aramızda hiçbir sorun yoktu iyi anlaşıyorduk. Transfer döneminde bazı yanlışlıklar oldu hatalar oldu. Bunların başkanımızdan da kaynaklandığını düşünmüyorum. Tek üzüldüğüm taraf Ali Koç, 7 sene içerisinde bir şampiyonluk hak ediyordu. Ali Koç, maddi olarak elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'den hiçbir şey esirgemedi."