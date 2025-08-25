Erman Toroğlu Okan Buruk tehlikesini açıkladı

Erman Toroğlu’nun Galatasaray-Kayserispor maçına dair değerlendirmesi büyük yankı uyandırdı. Toroğlu, Galatasaray’ın “koşarak değil, tempolu oynayarak” Kayserispor’u 4-0 mağlup ettiğini vurgularken, farkın daha da açılabileceğini belirtti.

OKAN BURUK TEHLİKESİ

Kayserispor’un sahada ne hücum ne savunma ne de top kontrolü yapabildiğini söyleyerek, Süper Lig’in kalitesini sorgulayan Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi de açıkladı.

Osimhen ve Yunus arasında maçta yaşanan gerginliğe dikkat çeken ünlü hakem yorumcusu şunları yazdı:

Barış Alper’in gitmesi, bazı yeni futbolcuların çıkmasını veya parlamasını sağlayabilir.

Yalnız bu tip kadronun bir sıkıntısı var, teknik adama büyük iş düşer.

Mesela Yunus kendi vurup Osimhen’e vermeyince Osimhen çıldırdı.

Ve Okan da Yunus’u oyundan almakta çareyi buldu.

Yarın böyle bir şey olursa futbolcular arasında sorunlar yaşanacaktır.

O yüzden bu tip kadrolarda teknik direktörlük zordur.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray’ın kadrosunun net olduğunu, Fenerbahçe’de ise kimin oynayacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Toroğlu, bu durumu esprili bir dille eleştirdi:

Fenerbahçe’de bilmeniz çok zor.

Fal bakmanız lazım.

Kahve falına mı bakarsınız yoksa iskambil kağıdına mı, onu bilemem.

Hakemin genel olarak iyi bir yönetim sergilediğini söyleyen Toroğlu, Osimhen’in pozisyonunda aceleci davranıldığını ve avantaj kuralının daha iyi uygulanabileceğini ifade etti. Toroğlu Eren Elmalı’ya ise özel bir parantez açtı: