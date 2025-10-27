Erman Toroğlu: Maçın içine etti

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Konuk ekipte Bokele’nin gördüğü kırmızı kart günün en çok konuşulan konusu oldu.

Karşılaşmayı Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ı sert sözlerle eleştirdi.

Erman Toroğlu yazısında şu sözleri sarf etti:

Osimhen rakibini topaç gibi döndürüyor, o da mecburen sağ kolunu açıyor. Bakın ‘Vuruyor’ demiyorum, açıyor. Kardeşim, Galatasaray’ın saha ihtiyacı yok zaten, yener. İşte bu işleri böyle yapınca Avrupa’da maç vermiyorlar size. Galatasaray hatalı taç atıyor, geriye aldırıp yeniden attırıyor.

Güya maç yazıyoruz hepsi hakem. Sen bir kişi eksik oynatırsan hakem olarak, olacağı bu. 11’e 11 keyifle oynanacak bir maçın içine etti. Galatasaray’ın ilk golünde top rakipten geldi Osimhen’e. VAR hakemi çağırdı. Kendisi söyleseydi yeterdi. Göztepeli futbolcu da hakeme gidip, ‘Topu ben attım’ deseydi daha şık olurdu. Nasıl olsa VAR’dan dönecekti ‘Acaba yedirir miyim?’ dedi. Herkesin kafasında bir incelik var.