Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Erman Toroğlu, milli ara başlar başlamaz Galatasaray'da tatile giden Icardi'yi eleştirdi.

Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Galatasaray’da Mauro Icardi maç sonu İstanbul’dan ayrıldı.

Milli arayı fırsat bilen Arjantinli futbolcu, sevgilisi ile birlikte tatile Madrid’e tatile gitti. Icardi’nin gidişine dair değerlendiren Erman Toroğlu eleştirilerde bulundu.

“MAURO ICARDI NEREDE”

Erman Toroğlu açıklamasında "Galatasaray'da Victor Osimhen sazı eline aldı oynuyor. Mauro Icardi nerede? Kız arkadaşını almış, milli arada hemen İspanya'da tatil yapıyor. Ben onun yerinde olsam gitmezdim, çok çalışırdım, kapalı saha tutardım, Okan Buruk'tan yardım isterdim ve harıl harıl idman yapardım" dedi.

1731011431304-icardi-galatasaray-elfsborg.webp
Erman Toroğlu'ndan Icardi eleştirisi

“YEDİĞİ TABAĞA TÜKÜRÜYOR”

Icardi’nin kredisinin tükenmeye başladığını belirten Erman Toroğlu, "Icardi yediği tabağa tükürüyor. Sen ağır sakatlıktan çıktın, böyle mi olman gerekiyor? Şimdi ne olacak? Milli aradan sonra geleceksin, pişmiş kelle gibi takımla çalışacaksın. Sonra Okan Buruk seni 88'de oyuna aldığı zaman o suratını asmayacaksın. Kuvvetlenmeyen Icardi kredisini tüketiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

