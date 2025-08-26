Ergin Göleli sözünü tutmadı

Adanaspor’da haftalardır beklenen umutlu gelişme bir kez daha gerçekleşmedi. Kulüp Başkanı Ergin Göleli’nin transfer yasağını kaldıracağı yönündeki taahhüdü, taraftar nezdinde büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Göleli’nin “şeref sözü” olarak nitelendirilen vaadi, Pazartesi günü itibarıyla yerine getirilmedi.

Geçtiğimiz günlerde kulüp tesislerinde Başkan Göleli ile birebir görüşen taraftar grubu Turbeyler, bu görüşmeden umutlu ayrılmıştı. Taraftarların aktardığına göre Göleli, transfer engelinin kaldırılması için “Pazartesi hallediyorum” diyerek açık bir güvence vermişti. Ancak Pazartesi geride kaldı, transfer yasağı hâlâ yürürlükte ve verilen sözler bir kez daha tutulmadı.

DEVİR GÜNDEMDE

Adanaspor taraftarı, yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Göleli’ye olan güvenini tamamen yitirmiş durumda. Tribünlerde ve sosyal medyada yankılanan ortak talep artık net: Devir. Taraftarlar, kulübün geleceği için en doğru adımın Göleli’nin görevden ayrılması olduğunu savunuyor.

Turbeyler grubu yaptığı açıklamada, "Artık hiçbir söze inancımız kalmadı. Tek beklentimiz takımın devredilmesi" diyerek yönetimle tüm bağların koptuğunu vurguladı. Taraftarlar, kulübün yeniden ayağa kalkabilmesi için radikal bir değişim gerektiğini düşünüyor.

YÖNETİM SESSİZ

Yönetim cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulüp kaynaklarına göre önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.