Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor

Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor
Yayınlanma:
Bahis soruşturmasında sıra kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve menajerlere geldi. Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor?

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında 1024 futbolcu listeye girmişti. Çoğunluğu 2. ve 3. lig ekiplerinde oynuyor.

Bu takımların durumu ne olacak? Sabah'tan Murat Özbostan, bu kulüplerden bir kısmının haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilmek için TFF'den yardım istediklerini yazdı. Bu kulüplerin, "Oynatacak futbolcumuz kalmadı. Takımı toparlamak da zor. Bu nedenle hakkımız saklı kalmak üzere seneye lige devam edelim" dediklerini belirtti.

FIFA'YA GİDEN YAZI: YENİ DALGA GELİYOR

TFF'nin FIFA'dan sadece Türkiye içi transferler için ek bir transfer dönemini resmen istediğini belirten Özbostan, FIFA'nın daha yanıt vermediğini de bildirdi. Bu arada kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve menajerlerin çalışmasının da bitme aşamasında olduğu ve haftaya açıklamanın TFF tarafından yapılacağı öğrenildi. Sayının 300-400 arası olduğu ileri sürüldü.

Bahis soruşturmasında cezalar açıklandı: Galatasaray'a kötü haber geldiBahis soruşturmasında cezalar açıklandı: Galatasaray'a kötü haber geldi

EREN ELMALI'YA VERİLEN CEZA NORMAL Mİ!

Özbostan, Galatasaraylı Eren Elmalı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"PFDK ceza paketinin ilk bölümünü açıkladı.. En çok dikkat çeken Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Özellikle diğer takım taraftarları G.Saraylı futbolcuya verilen bu cezaya itiraz etti. 45 gün ceza alan 22 futbolcu var. 57. maddeye 3 ila 12 ay arasında cezaya hükmediyor.. Ama PFDK, oyuncunun durumuna göre kurul indirime gidebiliyor. 22 kişi için bu işlem yapılmış. Eren, 4 yıl 10 ay önce Silivrispor'da iken oynadığını zaten itiraf etmişti.. Bu da bir indirim gerekçesi sayılmış. Özetle oynanan maçlarının sayılarına göre cezalar değerlendirmesi yapılmış. Mesela Metehan 1600 maça bahis oynamış ve 9 ay ceza aldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Spor
Rafa Silva'ya rest: Gitmek istediği takım ortaya çıktı
Rafa Silva'ya rest: Gitmek istediği takım ortaya çıktı
Fenerbahçe İsraillileri dağıttı
Fenerbahçe İsraillileri dağıttı