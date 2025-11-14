Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında 1024 futbolcu listeye girmişti. Çoğunluğu 2. ve 3. lig ekiplerinde oynuyor.

Bu takımların durumu ne olacak? Sabah'tan Murat Özbostan, bu kulüplerden bir kısmının haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilmek için TFF'den yardım istediklerini yazdı. Bu kulüplerin, "Oynatacak futbolcumuz kalmadı. Takımı toparlamak da zor. Bu nedenle hakkımız saklı kalmak üzere seneye lige devam edelim" dediklerini belirtti.

FIFA'YA GİDEN YAZI: YENİ DALGA GELİYOR

TFF'nin FIFA'dan sadece Türkiye içi transferler için ek bir transfer dönemini resmen istediğini belirten Özbostan, FIFA'nın daha yanıt vermediğini de bildirdi. Bu arada kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve menajerlerin çalışmasının da bitme aşamasında olduğu ve haftaya açıklamanın TFF tarafından yapılacağı öğrenildi. Sayının 300-400 arası olduğu ileri sürüldü.

Bahis soruşturmasında cezalar açıklandı: Galatasaray'a kötü haber geldi

EREN ELMALI'YA VERİLEN CEZA NORMAL Mİ!

Özbostan, Galatasaraylı Eren Elmalı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"PFDK ceza paketinin ilk bölümünü açıkladı.. En çok dikkat çeken Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Özellikle diğer takım taraftarları G.Saraylı futbolcuya verilen bu cezaya itiraz etti. 45 gün ceza alan 22 futbolcu var. 57. maddeye 3 ila 12 ay arasında cezaya hükmediyor.. Ama PFDK, oyuncunun durumuna göre kurul indirime gidebiliyor. 22 kişi için bu işlem yapılmış. Eren, 4 yıl 10 ay önce Silivrispor'da iken oynadığını zaten itiraf etmişti.. Bu da bir indirim gerekçesi sayılmış. Özetle oynanan maçlarının sayılarına göre cezalar değerlendirmesi yapılmış. Mesela Metehan 1600 maça bahis oynamış ve 9 ay ceza aldı."