Erdoğan'dan bahisçi hakemler açıklaması

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''bahis oynayan hakemler'' soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan 152 hakemi açıkladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Listede 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakemi olmak üzere toplam 22 hakem yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİM ZORBAY KÜÇÜK

Listede en dikkat çeken hakem ise Süper Lig hakem Zorbay Küçük oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına 2 bahis hesabı açan kişiler hakkında savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.

Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklamaZorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama

Hiçbir bahis sitesine üye olmadığını dile getiren Küçük, “Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. 2 hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim TC kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAHİS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘hakemlerin bahis oynaması’ ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair ilk kez konuştu.

‘’ELİ KOLU BAĞLI OLARAK TAKİP EDEMEZ’’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bir hakemler olayı çıkmıştır. Futbol sahalarında neler oluyor bir devlet herhalde bunu eli kolu bağlı olarak takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda bu yapılmıştır.

Vatandaş, tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor neler" demeye başlamıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

