Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İDDİALARI YALANLADI
Bahis oynadığı iddialarını yalanlayan Zorbay Küçük, hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı.
Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında
''BUNU ÇOK RAHAT SÖYLEYEBİLİYORUM''
Zorbay Küçük'ün açıklaması şu şekilde:
''Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiçbir spor dalının hiçbir sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.
Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadarcık yapabiliyorum. Avukat arkadaşım ayrıntılı anlatabilir. Şu anda hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için. Benim adıma TC ile açıldığı için. Bu ayrıntıları avukat arkadaşım anlatsın. Teşekkür ediyorum''
''MÜVEKKİLİM MAĞDUR''
Şikayetçi olmak için savcılığa gelen Zorbay Küçük'ün avukatı, ''Müvekkilim adına bahis sitesinde üyelik açılmış ve oradan bahis oynanmış, muvekilim mağdur'' ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:
"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır.
Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir"