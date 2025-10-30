Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bahis oynadığı iddialarını yalanlayan Zorbay Küçük, hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı.

Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında

Zorbay Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

''Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiçbir spor dalının hiçbir sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.

Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadarcık yapabiliyorum. Avukat arkadaşım ayrıntılı anlatabilir. Şu anda hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için. Benim adıma TC ile açıldığı için. Bu ayrıntıları avukat arkadaşım anlatsın. Teşekkür ediyorum''