Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahis operasyonu kapsamında PFDK'ya sevk edilen 152 hakem arasında bulunan Zorbay Küçük, bahis oynadığı iddialarına dair ilk kez açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARI YALANLADI

Bahis oynadığı iddialarını yalanlayan Zorbay Küçük, hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı.

Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarındaBahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında

''BUNU ÇOK RAHAT SÖYLEYEBİLİYORUM''

Zorbay Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

''Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiçbir spor dalının hiçbir sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.

Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadarcık yapabiliyorum. Avukat arkadaşım ayrıntılı anlatabilir. Şu anda hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için. Benim adıma TC ile açıldığı için. Bu ayrıntıları avukat arkadaşım anlatsın. Teşekkür ediyorum''

''MÜVEKKİLİM MAĞDUR''

Şikayetçi olmak için savcılığa gelen Zorbay Küçük'ün avukatı, ''Müvekkilim adına bahis sitesinde üyelik açılmış ve oradan bahis oynanmış, muvekilim mağdur'' ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor
Icardi'nin yeni takımı belli oldu iddiası
Icardi'nin yeni takımı belli oldu iddiası
Alperen Şengün'ün Kanada'da Türk seyircilere yaptığı gündem oldu
Alperen Şengün'ün Kanada'da Türk seyircilere yaptığı gündem oldu
Viranşehir 5'te 5 yaptı: Hedef Elbistan
Viranşehir 5'te 5 yaptı: Hedef Elbistan