Engin Verel Fenerbahçe taraftarını umutlandıran iddiasını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi Akşam gazetesi yazarı Engin Verel değerlendirdi. Verel, hem atmosferi hem teknik detayları hem de hakem yönetimini ele alarak dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"BÜYÜLÜ ATMOSFER"

Verel, maç öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki atmosferi “büyülü” olarak tanımladı. Yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi müziğinin tribünleri doldurması, Türk futbolunun bu seviyede kalıcı başarılar elde etmesi gerektiğini hatırlattı.

Engin Verel, Türk futbolunun iç çekişmelerden sıyrılıp Avrupa sahnesine odaklanması gerektiğini vurguladı. “Futbol endüstrisi başka bir yere gidiyor, biz hâlâ hak ettiğimiz noktada değiliz” diyen ünlü Fenerbahçeli yorumcu, bu tür maçların stres ve sertlik düzeyinin yüksek olduğunu belirtti.

MOURINHO SÖZLERİ

Verel, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro seçimini eleştirmediğini, çünkü elindeki alternatiflerin sınırlı olduğunu ifade etti. Benfica’nın tecrübesine dikkat çeken yorumcu, Portekiz ekibinin Fenerbahçe’nin baskısını kırmak için sert müdahalelerle oyunu kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

Maçın hakemi Alman Daniel Siebert’in ikili mücadelelerde yaşanan sertliğe uzun süre müdahale etmediğini belirten Verel, “Olup bitenlere seyirci kaldı” diyerek hakemin hoşgörülü tavrını eleştirdi. Fenerbahçe’nin aynı sertlikle karşılık vermeye başlamasıyla Siebert’in kartlarına başvurduğunu aktardı.

Verel’e göre Duran ve En-Nesyri gibi iki forvetle başlamak bu maç için “lüks” bir tercihti. Duran’ın yeterli katkıyı veremediğini söyleyen Engin Verel, Mourinho’nun 66. dakikada Talisca’yı oyuna almasının oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti. Talisca’nın kısa sürede rakip oyuncu Luis’in kırmızı kart görmesine neden olması, Fenerbahçe’ye avantaj sağladı.

RÖVANŞ İÇİN UMUT VERDİ

Verel, ikinci maç için umutlu olduğunu ifade ederek, “Bu kez saldırmak zorunda olan onlar. Yeter ki sahaya Skriniar yüreğiyle çıkan 11 adamımız olsun. Ben rövanştan umutluyum” sözleriyle Fenerbahçe taraftarına umut dolu mesajlar verdi.