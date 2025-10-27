Emine Göğebakan dünya şampiyonu
Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu.
Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti.
Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı yenerek finale yükseldi.
FİNALDE RUS RAKİBİNİ YENDİ
Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.
Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.